Junior Alonso sobre la final ante Lanús: "Tenemos la posibilidad de hacer historia"

"Tener de nuevo la posibilidad de hacer historia es muy importante para mí y para el equipo. Lo más importante será hacer un gran trabajo para lograr el objetivo", señaló el defensor paraguayo.

Consultado por la final de la Libertadores de 2024 en la que Mineiro cayó por 3-1 ante Botafogo pese a haber tenido un hombre más durante casi todo el encuentro, Alonso mencionó que en aquella instancia el equipo "no se supo adaptar".

"En aquella final nosotros preparamos una cosa, a los 30 segundos pasó otra, y no nos supimos adaptar a lo que pasó. Cometimos errores y perdimos la final, es así de simple", expresó.

"Sabemos que no los podemos volver a cometer. Es una final y tenemos que estar concentrados los 90 minutos, desde el inicio hasta el final. Entender que si acontece alguna cosa tenemos que adaptarnos lo más rápido posible", añadió.

El zaguero se refirió además a la oportunidad de disputar una final en Asunción y dijo que se trata de un partido especial: "Es un partido muy importante porque estoy en mi país, un estadio que conozco muy bien".

Sobre Lanús, opinó que se trata de un rival "difícil" y que obligará al conjunto brasileño a estar "totalmente enfocado y concentrado".

"Tenemos que enfocarnos en el proceso, en el partido, en el rival", añadió.

Si bien destacó la importancia de la pelota parada y la fortaleza del conjunto argentino en ese aspecto, dijo que el 'Galo' tiene "plena confianza" de poder lograr el objetivo de quedarse con el título.