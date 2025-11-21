Kenedy, con dos goles, y Valencia dan triunfo al Pachuca, que sigue vivo en el Apertura

En el inicio de la repesca, Kenedy, en dos ocasiones, y el ecuatoriano Enner Valencia, en una, le dieron forma a la superioridad del Pachuca que, en el debut del entrenador argentino Esteban Solari, se mantuvo vivo en el campeonato.

El ecuatoriano Pedro Vite descontó por los universitarios.

El partido comenzó con mucha intensidad, ambos equipos volcados al ataque, aunque sin claridad en el área.

Pachuca se hizo de la pelota, empezó a llegar por las bandas y en el minuto 33 tomó ventaja con un soberbio remate de Valencia, quien desde fuera del área remató de derecha y puso la pelota en el ángulo para el 1-0.

Los Tuzos mantuvieron la supremacía en el medio campo y en el 40 ampliaron la diferencia. Kenedy aceptó un pase de Valencia y de zurda venció al guardameta costarricense Keylor Navas, quien colaboró al tratar de despejar con una mano un balón con efecto.

Pumas trató de adelantar líneas; Pachuca no renunció al ataque y en el 55 amplió la ventaja. Segundos después de que Valencia sufriera una lesión muscular, Kenedy se hizo de una pelota y de zurda volvió a vencer a Keylor Navas, quien de nuevo dio facilidades al atacante.

Los visitantes descontaron en el 65 con un gol de derecha de Vite en un tiro de esquina y evitaron su cuarto gol en contra con una salida oportuna de Navas, quien le quitó la pelota en el área al venezolano Jhonder Cádiz.

Pumas atacó, aunque sin crear peligro. Bien plantado, el Pachuca defendió bien la ventaja.

La victoria mantuvo vivo en el Apertura al Pachuca, que enfrentará el próximo domingo al perdedor este jueves entre Tijuana y Juárez.

En el torneo de liga de México se clasifican directos a cuartos de final los mejores seis de la fase regular que fueron Toluca, Tigres UANL, Cruz Azul, América, Monterrey y Guadalajara. Los otros dos boletos lo disputan los ocupantes de los escaños del séptimo al décimo: Tijuana, Juárez, Pachuca y Pumas UNAM.

Tijuana recibirá este jueves al Juárez. El ganador se convertirá en el séptimo clasificado a la fase de los ocho mejores y el perdedor enfrentará el domingo al Pachuca por el último pase disponible a la etapa decisiva del campeonato.