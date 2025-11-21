La Premier League 2026/2027 comenzará el 22 de agosto

Ante un calendario internacional cada vez más cargado, la liga inglesa subrayó que el "bienestar de los jugadores sigue siendo una prioridad", y por ello, la competición comenzará una semana más tarde de lo habitual, permitiendo 89 días de descanso desde el final de la presente campaña y 33 días desde la final del Mundial 2026.

Además, la temporada terminará una semana antes de la final de la Liga de Campeones, programada para el 5 de junio de 2027, que se disputará en el estadio Metropolitano en Madrid.

El curso 2026/27 incluirá 33 fines de semana de competición y cinco jornadas entre semana cuya finalidad es "minimizar conflictos con las competiciones nacionales y con las fechas de la UEFA siempre que sea posible".

Durante el periodo navideño, la Premier League aseguró que no se disputarán dos jornadas en un intervalo inferior a 60 horas, en cumplimiento del compromiso adquirido con los clubes para aliviar la tradicional congestión del calendario de Navidad y Año Nuevo dentro del nuevo marco internacional ampliado.

Además, la Premier subrayó que en 2026 el 'Boxing Day' (26 de diciembre) volverá a la normalidad, con varios partidos disputándose ese día, después de que en 2025 solo vaya a jugarse un encuentro.