Sampaoli no descarta a Alan Franco para final de Sudamericana y destaca el nivel de Lanús

"Su lesión no es una lesión tan invalidante", explicó Sampaoli al ser consultado por Franco, que está en duda para el encuentro tras haber sentido una molestia en la zona de la cadera durante el duelo del pasado martes entre Ecuador y Nueva Zelanda.

"Si está para jugar, jugará, no tengo dudas de eso", añadió, al tiempo que aclaró que si no estuviera en condiciones, su ausencia le haría perder al equipo capacidad de recuperación del balón pero no implicaría una modificación estructural del equipo.

"La realidad es que mañana será evaluado y se comprobará si está para jugar o no", concluyó el técnico argentino.

Sampaoli destacó además a su rival, y reveló que su principal preocupación es la regularidad que ha demostrado Lanús durante todo el torneo.

"Lanús hoy llega merecidamente a esta instancia por consolidación colectiva. Lo mas importante que tiene este equipo es la regularidad en su funcionamiento", opinó, mientras que resaltó el nivel del delantero Rodrigo Castillo y el zaguero José Canale y la experiencia de Eduardo Salvio, ex del Atlético Madrid y Benfica.

Consultado por la importancia del duelo de este sábado para el 'Galo', dijo que se trata de un "partido determinante para el club", tanto por la posibilidad de poder "revertir un año de mucha inestabilidad" como por la oportunidad de ingresar a la próxima Copa Libertadores en caso de coronarse campeón.

"Hay muchas cosas que dependen mucho de este resultado. Nos jugamos mucho mañana", consideró.

"Queremos que el club haga historia con la Sudamericana y haremos todo lo posible para que así sea", agregó, sobre la posibilidad de conquistar por primera vez en su historia este torneo continental.

Sampaoli dijo tener mucha fe en sus jugadores y subrayó que su equipo juega "para la alegría de la gente".

"Tenemos la necesidad y la prioridad de luchar hasta el final para darles una alegría después de un año que no fue el mejor y seguramente este título podría darles un final de año con mucha alegría", concluyó.