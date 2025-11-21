Sarabia prepara varios planes para frenar a Mbappé y Vinicius

“Primero está lo previo a que ellos reciban y luego, cuando hayan recibido, hay veces que propondremos un 'uno contra uno' y otras ayudas. También está que ellos no tengan el día más inspirado”, explicó el entrenador, que admitió haber visto varios vídeos de equipos que le han generado diferentes problemas al Madrid durante la temporada.

El técnico del conjunto revelación de la Liga española aseguró que su equipo va a ofrecer su mejor versión para lograr “algo histórico” ante el conjunto de dirige Xabi Alonso.

“Seguramente van a quedar por delante nuestra y, si jugamos varios partidos, lo normal es que ellos ganen más, pero es un partido, a 90 minutos y en nuestra casa”, argumentó.

“Tenemos el convencimiento, nuestras armas y determinación”, añadió el técnico, que indicó que tanto la energía que le transmite su equipo como la que percibe desde el entorno le llevan a pensar que el Elche puede “poner en dificultades” al líder.

Sarabia reconoció que las opciones del Elche pasan por completar un partido “casi perfecto” en el que necesitaran "que todos los jugadores aporten, así como también los aficionados que llenarán el estadio".

El entrenador anunció “cosas diferentes” en su planteamiento, pero garantizó que el Elche no perderá “la valentía, el querer atacar y mirar más la portería contraria" que a la suya propia.

“Tenemos uno de los campos más grandes de España, pero los espacios también los podemos aprovechar para mover el balón. Será importante el orden, con y sin el balón, y el entendimiento de dónde no queremos perderlo”, argumentó.

Sarabia señaló que durante estas dos semanas que ha tenido para preparar el partido no ha dado demasiada información a sus jugadores y que su mensaje al equipo es que el Elche debe aprovechar el partido “para seguir haciendo historia”.

El vasco reconoció que las posibles bajas del Madrid pueden condicionar su alineación y dijo que una de las claves del partido es que todo lo que proponga el Elche lo haga convencido y con el total convencimiento de todos.

El técnico, que reconoció que su única duda en la alineación está en la portería entre Peña y Dituro, dijo no estar preocupado por el arbitraje y sólo pidió que el colegiado que sea designado “entienda por dónde va el partido”.

El preparador del Elche elogió la calidad de Thibaut Courtois, al que deseó que no sea el más destacado del partido, Mbappé y Vinicius, pero sobre todo de Arda Güller, jugador que dijo que le parece “descomunal”.

Sarabia incidió en que no le vale sólo con que se hable bien del Elche tras los partidos ante equipos grandes, ya que quiere “ganar”.

“Me gustaría que dentro de 80 años se recuerde a un equipo que dejó huella y protagonizó cosas inolvidables”, argumentó el vasco, quien afirmó que Rodrigo Mendoza ha llegado en buena forma tras su presencia con la selección sub-21.