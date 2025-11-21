Slot: "Lo último que haría es utilizar a Jota como excusa"

Tras la clasificación al Mundial de 2026, Andy Robertson, jugador de Escocia, recordó a Jota y el deseo que tenía este de clasificarse a la Copa del Mundo, por lo que Slot fue preguntado en rueda de prensa este viernes.

"Es bueno para nosotros recordar a Diogo, por la persona y el jugador que fue. Es imposible medir cómo ha afectado a nuestros jugadores y a nuestros resultados, pero lo último que haría es utilizarlo como excusa".

"No lo sé, lo que sé es que le echamos de menos. Eso es 100 % seguro. Y echamos de menos a la persona, pero no puedo medir el impacto que ha tenido en nuestros resultados. Es imposible que lo sepa y nunca lo voy a usar como excusa".

Diogo Jota falleció este verano en un accidente de tráfico junto a su hermano, André Silva, en la provincia española de Zamora.

"Muchas veces nos juzgan, a veces de forma justa a veces de forma injusta. Vi la entrevista de Andy y creo que es normal. Muchas veces pienso en cómo se siente su mujer y sus hijos y es mucho más duro para ellos que para nosotros", agregó Slot.