21 de noviembre de 2025 - 06:55

Slot: "Lo último que haría es utilizar a Jota como excusa"

Londres, 21 nov (EFE).- Arne Slot, técnico del Liverpool, manifestó que es imposible medir cuánto les ha afectado a los jugadores el fallecimiento del portugués Diogo Jota, pero subrayó que lo último que haría es utilizarlo como excusa para los resultados.

Por EFE

Tras la clasificación al Mundial de 2026, Andy Robertson, jugador de Escocia, recordó a Jota y el deseo que tenía este de clasificarse a la Copa del Mundo, por lo que Slot fue preguntado en rueda de prensa este viernes.

"Es bueno para nosotros recordar a Diogo, por la persona y el jugador que fue. Es imposible medir cómo ha afectado a nuestros jugadores y a nuestros resultados, pero lo último que haría es utilizarlo como excusa".

"No lo sé, lo que sé es que le echamos de menos. Eso es 100 % seguro. Y echamos de menos a la persona, pero no puedo medir el impacto que ha tenido en nuestros resultados. Es imposible que lo sepa y nunca lo voy a usar como excusa".

Diogo Jota falleció este verano en un accidente de tráfico junto a su hermano, André Silva, en la provincia española de Zamora.

"Muchas veces nos juzgan, a veces de forma justa a veces de forma injusta. Vi la entrevista de Andy y creo que es normal. Muchas veces pienso en cómo se siente su mujer y sus hijos y es mucho más duro para ellos que para nosotros", agregó Slot.