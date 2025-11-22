0-2. Yeremy Pino se estrena en Premier

El extremo español recibió en la frontal del área y sacó un disparo con rosca que se coló por la escuadra para sentenciar el encuentro, que era el primero de Robert Edwards en el banquillo de los 'Wolves', y sumar su primer tanto en el torneo doméstico.

Antes, en la primera parte, Muñoz aprovechó un rebote en el área después un disparo de Adam Wharton para batir a Sam Johnstone, que estaba vencido.

Con esta victoria, el Crystal Palace sigue en puestos de Liga de Campeones, mientras que el Wolverhampton se mantiene colista con solo dos puntos en las primeras 12 jornadas.