1-1. El Juventus 'pincha' en su visita al colista

El técnico juventino, Luciano Spalleti, volvió a confiar en Koopmeiners de central por la izquierda en línea de tres, con Vlahovic de '9', arropado por Yildiz y McKennie. El entrenador local, Paolo Vanoli, también firmado con la temporada empezada tras el despido de Stefano Pioli, apostó por Moise Kean en la delantera, ya recuperado de su lesión.

El 'Juve' ganaba mucha altura con Cambiasso y Kostic, con la idea de implantar un juego directo con Vlahovic como referencia en ataque para fijar a la defensa 'viola'. En el minuto 13, una extraordinaria acción técnica del punta serbio, con un taconazo en el pico del área, provocó el penalti del español Alberto Marí. Sin embargo, tras revisar el VAR, el árbitro Daniele Doveri decidió anularlo para alegría de los 'tifosi' del Fiorentina, en su particular guerra con el punta serbio.

Precisamente, un ex de la Juve, Moise Kean, de regreso tras lesión, dispuso de la mejor ocasión local en el minuto 25. En una acción vertical, el delantero encaró a Koopmeiners y estrelló el balón en el larguero de la portería de Di Gregorio tras un potente derechazo. En un duelo con poca continuidad, un activo Kean ganó una falta cerca del área contraria que Mandragora estuvo a punto de convertir en el 1-0.

Si Kean monopolizaba las jugadas de peligro del 'Fiore', Vlahovic hacía lo propio en el otro lado del campo. En el minuto 34, el serbio convirtió en oro un nuevo envío en largo en otra acción poco afortunada de Pablo Marí y encaró sólo el uno contra uno frente a De Gea, pero se durmió en la definición y acabó mandando el balón fuera encimado por los defensores.

Cuando parecía que la primera parte terminaría sin goles, Kostic recogió un balón rechazado e hizo gala de su extraordinario disparo desde fuera del área para dar ventaja al Juventus (0-1, min.45+6).

Tras el paso por vestuarios, Mandragora consiguió la igualada a los pocos minutos tras otro magnífico tiro desde fuera del área, que esta vez se coló por la escuadra de la portería de Di Gregorio (1-1, min.48). El empate animó al Fiorentina, que instantes después protagonizó un aluvión de oportunidades en el área 'juventina'.

El equipo turinés aguantó las embestidas y ganó verticalidad tras la salida al campo de Conceição y acabó el partido poblando el campo contrario, aunque fue incapaz de transformar ese dominio en oportunidades de gol.

1 - Fiorentina: De Gea; Ranieri (Viti, min.82), Pablo Marí, Pongracic; Dodô (Fortini, m.46), Sohm (Ndour, m.60), Fagioli, Mandragora, Parisi (Kouadio, min.69); Piccoli (Gudmundsson, min.60), Kean.

1 - Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiasso (Conceição, min.76), Thuram (Miretti, min.66), Locatelli, McKennie, Kostic (Cabal, min.66); Yildiz (Openda, min.88), Vlahovic (David, min.88).

Goles: 0-1, m.45+6: Kostic; 1-1, min.48: Mandragora.

Árbitro: Daniele Doveri. Mostró tarjeta amarilla a Fagioli (m.7), Mandragora (min.85) y Parisi (min.90+1) por parte del Fiorentina; y a McKennie (m.42), Cabal (min.85) y Miretti (min.90+3) por parte del Juventus Turín.

Incidencias: encuentro correspondiente a la duodécima jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Artemio Franchi de Florencia (Italia). Se interrumpió momentáneamente el partido en el minuto 19 y se activó el protocolo FIFA mediante la megafonía por cánticos ofensivos contra Dusan Vlahovic, jugador serbio del Juve y ex del Fiorentina.