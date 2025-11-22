2-1. Welbeck sigue en racha

El inglés Danny Welbeck, de 34 años, marcó su séptimo gol de la temporada a pase de Yankuba Minteh para colocarse como tercer máximo goleador de la Premier, por detrás de precisamente Igor Thiago, con nueve, y apenas trece minutos después, Hinshelwood culminó la remontada.

En la primera mitad, el árbitro señaló el penalti después de que Carlos Balaba derribase a Dango Outarra con una entrada y el delantero brasileño no dudó en tomar la responsabilidad.

Thiago, cuyo entrenador Keith Andrews reivindicó su figura en la previa, engañó a Bart Verbruggen con un disparo raso.

El portero neerlandés le ganó la batalla en el último minuto al parar el penalti que podría haber supuesto el empate y el décimo tanto del delantero brasileño en el torneo doméstico.

El Brighton, que no pierde desde el 25 de octubre ante el Manchester United, asciende a la quinta posición. Por otro lado, el Brentford se mantiene con 16 puntos.