2-2. Enes Unal rescata un punto para el Bournemouth de Iraola

El delantero recibió un pase del argentino Marcos Senesi para girarse y definir con sutileza en el mano a mano con Alphonse Areola que permitió al Bournemouth cortar una racha de dos derrotas consecutivas.

Antes, en la primera mitad, Callum Wilson, delantero del West Ham, aplicó la 'ley del ex' al anotar un doblete contra su exequipo, con el que jugó seis temporadas

El británico, de 33 años, que anotó ambos goles en la primera parte, aprovechó un saque de falta del portero Alphonse Areola desde su propio campo para controlar con el pecho y enganchar una volea que supuso el primer gol del encuentro.

Djorje Petrovic, portero del Bournemouth, no estuvo acertado en la acción ya que no consiguió despejar el disparo centrado.

A diez minutos del final de la primera parte, de nuevo tras un tiro libre, Jean-Clair Todibo remató el balón de cabeza que controló Wilson de espaldas para sacar un disparo antológico que se coló por la escuadra.

Tras la reanudación, en el minuto 69, Marcus Tavernier transformó una pena máxima, y doce minutos después, Unal puso el empate en el marcador.

Los de Iraola se quedan a las puertas de los puesto europeos y el West Ham, que solo sumó cuatro puntos en las primera nuevas jornadas, salen del descenso al cosechar siete puntos de nueve posibles.