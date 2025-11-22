6-2. El Bayern remonta un 0-2 y golea liderado por Olise

El Bayern se vio sorprendido en los primeros minutos del partido ante un Friburgo que trató de poner la pelota cerca del área de Manuel Neuer y logró generar algunas faltas y saques de esquina que le permitían explotar una de sus principales armas gracias a las virtudes de lanzador de Jan-Christian Beste.

En los primeros diez minutos se habían producido ya dos saques de esquina a favor del Friburgo. En el tercero Beste cobró raso al primer palo donde Mathias Ginter prolongó de tacón para que Yuito Suzuki marcara con un remate desde el centro del área.

Seis minutos después, en el 18, llegó en el segundo gol del Friburgo , otra vez en saque de esquina lanzado por Beste para que Johann Manzambi marcara de cabeza en el segundo poste,

El Bayern, que hasta ese momento había mostrado poco hacia adelante y no había logrado desarrollar su acostumbrada combinación cerca del área contraria, encajó el golpe y reaccionó pronto.

La primera alarma fue un cabezazo de Lennart Karl, a centro de Aleksandar Pavlovic en el 21 . Un minuto después, a pase de Michael Olise tras jugada individual, Karl no falló y marcó dentro del área de remate de pierna derecha.

A partir del gol de Karl el Bayern empezó a parecerse al Bayern de siempre y a meter al Friburgo dentro de su área, aunque las ocasiones no abundaban.

El empate, sin embargo, llegó poco antes de descanso y otra vez como resultado de una asociación entre Karl y Olise. En el segundo gol fue Olise el que marcó, con un remate raso de zurda y el pasador fue Karl.

En el 55 Dayot Upamecano puso en ventaja al Bayern con un remate de pierna derecha desde corta distancia tras un lanzamiento de saque de esquina de Olise que superó a toda la defensa del Friburgo.

El Friburgo había logrado mantener relativamente bajo control a Harry Kane pero en el minuto 60 al inglés le cayó un balón a los pies en el centro del área y no desaprovechó la ocasión y marcó con un preciso disparo de pierna zurda.

La jugada la había iniciado Karl con una incursión al área, un defensa cortó a medias el avance, pero la pelota pegó en Pavlovic para quedarle luego servida a Kane.

La sentencia definitiva llegó en el 78 cuando Nicholas Jackson marcó el quinto que le fue servido por Olise tras jugada individual. Pero Olise optó por ponerle su firma al partido al marcar el sexto con un remate de zurda tras un recorte hacia adentro desde la derecha, en una jugada que parecía un homenaje a Arjen Robben.

6 Bayern: Neuer; Stasinic, Upamecano (Minjae Kim, 77), Tah, Bischof; Pavloviv (Ito, 83), Goretzka (Laimer, 47); Karl (Jackson, 71), Olise, Díaz; Kane (Mike, 83).

2 Friburgo: Atobulo; Treu, Ginter, Rosenfelder, Makengo; Eggenstien, Suzuki; Beste, Manzambi (Osterhage, 64), Sherhant (Dincki, 64); Höler (Matanovic, 64).

Goles: 0-1 (min 12, Suzuzuki), 0-2 (min 18, Manzambi), 1-2 (min 22, Kar). 2-2 (min 45++, Olise), 3-2 (min 55, Upamecano), 4-2 (min 42, Kane), 5-2 (min 78, Jackson), 6-2 (min 84, Olise)

Árbitro: Sven Jablonski. Amonestó a Pavlovic

Incidencias: partido de la jornada de la Bundesliga alemana disputado en la Allianz Arena de Múnich.