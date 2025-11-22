El Barça, equipo con más jugadores advertidos de suspensión

Marc Casadó, Frenkie de Jong, Fermín López y Lamine Yamal son los jugadores advertidos de suspensión en el equipo azulgrana, que en esta jornada jugará ante el Chelsea en el estadio londinense de Stamford Bridge.

El Villarreal, que visitará al Borussia Dortmund, tiene también a cuatro a una tarjeta de la suspensión, pero en su caso uno de ellos es el técnico, Marcelino García Toral. Los jugadores que ya han visto dos tarjetas son Renato Veiga, Pape Gueye, Santiago Mouriño

El Real Madrid tiene en estas condiciones a Álvaro Carreras, el Athletic a Aitor Paredes y el Atlético de Madrid a Robin Le Normand y Clement Lenglet.

Esta jornada comenzarán a cumplir la sanción de tres encuentros de suspensión el colombiano Luis Díaz (Bayern Múnich) y el noruego Jostein Gundersen (Bodo Glimt), expulsados en el anterior encuentro; se perderá el segundo de los dos que le impusieron al caboverdiano Joao Pedro (Pafos); mientras que tampoco podrán jugar por cuestiones disciplinarias esta semana Robert Andrich, Rogier Meijer, Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) y Brennan Johnson (Tottenham).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Advertidos de suspensión si ven otra cartulina amarilla:

Barcelona: Marc Casadó, Frenkie de Jong, Fermín López y Lamine Yamal

Atlético de Madrid: Robin Le Normand, Clement Lenglet

Benfica: Dodi Lukebakio, Nicolás Otamendi

Villarreal: Renato Veiga, Marcelino García Toral, Pape Gueye, Santiago Mouriño

Tottenham: Richarlison, Kolo Muani, Micky van de Ven

Sporting Lisboa: Maxi Araújo, Pedro Gonçalves

Marsella: Nayef Aguerd, Roberto de Zerbi, Benjamin Pavard

Copenhague: Lukas Reiff Lerager, Marcos López

Union Saint Gilloise: Kevin MacAllister, Kamiel van de Perre

Kairat Almaty: Ofri Arad, Jorginho, Dastan Satpayev.