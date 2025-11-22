El Tigres de Hermoso enfrenta al América de Guerrero y Vilamala, en la final del Apertura

Aunque Hermoso estuvo apagada, el pasado jueves las 'Amazonas' dieron una muestra de carácter al sacudirse una desventaja de tres goles y empatar 3-3 el partido de ida en casa de su rival.

Ese resultado significó un golpe anímico a favor de las regias del entrenador español Pedro Martínez, que este domingo saldrán a imponer condiciones en su estadio, donde ganaron siete partidos con un empate y un revés.

América ha mostrado un buen fútbol desde el inicio de la liga en el 2017, pero falló a la hora buena. Las azulcremas han jugado cinco de las últimas seis finales y han perdido cuatro.

Con seis títulos y cuatro subcampeonatos, las 'Amazonas' tienen experiencia en partidos decisivos y este domingo saldrán a confirmarse como el mejor equipo en la historia del circuito. Para ello cuentan con una ofensiva liderada por Hermoso, la brasileña Jheniffer Da Silva, la mexicana Diana Ordóñez y la sudafricana Thembi Kgatlana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

América, dirigido por el español Ángel Villacampa, necesitará mostrar una defensa segura, algo de lo que careció en la fase regular en la que recibió 22 goles, el doble de Tigres. Si supera ese reto, el equipo aumentará sus posibilidades de ganar el título, siempre y cuando su ofensiva rinda.

Guerrero, Vilamala, Monserrat Saldívar, Scarlett Camberos y Kiana Palacios serán piezas claves en el América de la guardameta española Sandra Paños.

Con un fútbol auténtico, cuyas jugadoras se concentran más en jugar que en engañar al rival como tienden a hacer los hombres, la liga de mujeres gana preponderancia en México y este domingo debe atraer un buen número de aficionados al duelo decisivo del campeonato entre dos cuadros con gran capacidad de lucha.

Tigres llega crecido. Fue vapuleado en el primer tiempo del partido de ida de la final, pero pasó por encima de su rival en el segundo. América confía en no cargar con el pasado y de lograrlo será un rival difícil de vencer.

Líderes de la fase regular con el mejor ataque y la defensa más segura, las 'Amazonas' anotaron cuatro goles más que las Águilas a las que vencieron por 1-2 el pasado 10 de octubre.