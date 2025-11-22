22 de noviembre de 2025 - 18:55
Lanús y Atlético Mineiro se van al alargue en la final de la Copa Sudamericana
Asunción, 22 nov (EFE).- Lanús y Atlético Mineiro se irán al alargue en el partido por la final de la Copa Sudamericana 2025, que se juega este sábado en el estadio Defensores del Chaco de Asunción (Paraguay), tras igualar sin goles en los 90 minutos.
La prórroga tendrá dos tiempos de 15 minutos y, si persiste la igualdad, el título de la Copa Sudamericana se definirá en los lanzamientos desde el punto penalti.
El Granate argentino va por el segundo título en el torneo, tras el obtenido en 2013 cuando se impuso al Ponte Preta, mientras que el Galo brasileño busca su primera conquista en este certamen.