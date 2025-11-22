Lanús y Atlético Mineiro se van al alargue en la final de la Copa Sudamericana

La prórroga tendrá dos tiempos de 15 minutos y, si persiste la igualdad, el título de la Copa Sudamericana se definirá en los lanzamientos desde el punto penalti.

El Granate argentino va por el segundo título en el torneo, tras el obtenido en 2013 cuando se impuso al Ponte Preta, mientras que el Galo brasileño busca su primera conquista en este certamen.