Manuel Romero se destaca en Guatemala

El zaguero Romero, ex General Caballero de Juan León Mallorquín, es pieza importante del Superchivo, que cuenta además en sus filas con el atacante Pedro Federico Báez, formado en Cerro Porteño.
La delegación de Xelajú viajó este fin de semana a Costa Rica para iniciar la serie final de la Copa Centroamericana contra el Alajuelense.
El primer duelo será el miércoles 26, a las 23:00, hora paraguaya. La revancha está fijada para el miércoles 3 de diciembre, en suelo guatemalteco (mismo horario).
