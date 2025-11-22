Fútbol Internacional
22 de noviembre de 2025 - 23:09

Manuel Romero se destaca en Guatemala

El paraguayo Manuel Romero Galeano (32 años, en la foto a la derecha).
El paraguayo Manuel Romero Galeano anotó el viernes uno de los goles en la victoria del Xelajú, que se impuso por 3-1 al Cobán Imperial, por el torneo Apertura 2025 de Guatemala.

Por David Rolón

El zaguero Romero, ex General Caballero de Juan León Mallorquín, es pieza importante del Superchivo, que cuenta además en sus filas con el atacante Pedro Federico Báez, formado en Cerro Porteño.

La delegación de Xelajú viajó este fin de semana a Costa Rica para iniciar la serie final de la Copa Centroamericana contra el Alajuelense.

El primer duelo será el miércoles 26, a las 23:00, hora paraguaya. La revancha está fijada para el miércoles 3 de diciembre, en suelo guatemalteco (mismo horario).

