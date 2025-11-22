Remontada del Brighton de Diego Gómez

Brentford se adelantó en el marcador por medio de un penal del brasileño Igor Thiago, que falló el segundo en el último minuto.

Brigton dio vuelta la historia gracias a los goles de Danny Welbeck, que sigue en racha, y de Jack Hinshelwood, ambos en la segunda parte.

El inglés Welbeck, de 34 años, marcó su séptimo gol de la temporada a pase de Yankuba Minteh para colocarse como tercer máximo goleador de la Premier, por detrás de precisamente Igor Thiago, con nueve, y apenas trece minutos después, Hinshelwood culminó la remontada.

En la primera mitad, el árbitro señaló el penal después de que Carlos Balaba derribase a Dango Outarra con una entrada y el delantero brasileño no dudó en tomar la responsabilidad.

Thiago, cuyo entrenador Keith Andrews reivindicó su figura en la previa, engañó a Bart Verbruggen con un disparo raso. El portero neerlandés le ganó la batalla en el último minuto al parar el penal que podría haber supuesto el empate y el décimo tanto del delantero brasileño en el torneo doméstico.

El Brighton, que no pierde desde el 25 de octubre ante el Manchester United, asciende a la quinta posición. Por otro lado, el Brentford se mantiene con 16 puntos.

El paraguayo Diego Gómez fue titular en Las Gaviotas, siendo reemplazado al minuto 70 por Jack Luca Hinshelwood. EFE