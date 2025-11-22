Oblak, baja ante el Getafe; Giuliano supera la prueba y está disponible

“En principio, Oblak no va a participar este domingo. Y Giuliano va a estar convocado y veremos cómo sigue su evolución, que hoy ha sido muy buena y de cara a este domingo decidiremos si empieza o espera”, explicó el técnico en rueda de prensa.

Simeone añadió que Giuliano “estuvo bastante bien en lo que probó por la mañana”, con lo que formará en la convocatoria, en la que también estará Johnny Cardoso, ya superada una indisposición, y en la que es baja Robin Le Normand, por lesión.

Oblak ha trabajado en el gimnasio durante toda la semana por el golpe en la rodilla derecha sufrido con su selección ante Kosovo, el pasado sábado, mientras que Giuliano sintió una molestia muscular en el entrenamiento del pasado jueves, aunque las pruebas posteriores descartaron una roturar fibrilar del internacional argentino.