0-0. Greif salva al Lyon; Donovan Leon sostiene al Auxerre

Fue un paso atrás para el Lyon que acumula cuatro partidos sin ganar -tres empates y una derrota- y se descuelga de la parte alta de la clasificación que lidera el París Saint Germain. La pérdida de puntos en estos cuatro encuentros, nueve de doce en juego, ha dejado al conjunto del portugués Jorge Maciel fuera de los cuatro primeros puestos y ya a nueve del líder.

Ante el Auxerre, colista, pudo ganar pero también perder porque la ocasión más clara estuvo en las poder de los locales. En un penalti que ejecutó Lassine Sinayoko en el minuto 25 y que detuvo el meta Greif, exjugador del Mallorca.

Fue decisivo el eslovaco aunque después fue el portero local, Donovan Leon, el que acaparó el protagonismo y sus decisivas intervenciones, sobre todo en el tramo final, en las botas de Afonso Moreira que tuvo otra muy clara al inicio de la segunda parte, evitaron otra derrota del Auxerre.

El cuadro de Christophe Pelissier, último, está a dos puntos de la permanencia que marca el Brest.

