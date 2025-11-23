Ancelotti, Modric, Lucas Vázquez y Raúl reciben un reconocimiento especial en la Asamblea

Florentino Pérez recordó a figuras que han marcado la historia del Real Madrid y abandonaron el club blanco al final de la pasada temporada. Comenzó por el técnico italiano Carlo Ancelotti, que provocó, al nombrarlo y con su imagen proyectada en la gran pantalla instalada en el pabellón de baloncesto de la ciudad deportiva, el primer aplauso de los presentes que interrumpieron el discurso del presidente en el primer punto de la Asamblea.

"Reconocimiento y admiración por aquellos que han finalizado su etapa con nosotros y han contribuido a que el Real Madrid sea aun más grande. Quiero comenzar con Carlo Ancelotti, el entrenador más laureado de nuestra historia con quince títulos", afirmó cuando fue interrumpido por una cerrada ovación de los socios.

"Se ha ganado para siempre nuestro cariño porque representa fielmente los valores del Real Madrid. Gracias querido Carlo, te deseamos lo mejor a ti y a tu familia. Este es y será siempre el club de tu vida", añadió.

El mismo cariño mostró Florentino Pérez hacia el centrocampista croata Luka Modric. "Nuestra admiración y gratitud para un jugador eterno del Real Madrid. Pertenece al corazón del madridismo porque lo ha representado y por ser un ejemplo de los valores del Real Madrid, dentro y fuera de los terrenos de juego. Querido por todos nosotros, respetado por compañeros, rivales y todos los aficionados del fútbol mundial", ensalzó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Con 28 títulos es el jugador más laureado de nuestra historia. Querido Luka, gracias por tu fútbol y por todo lo que nos has dado. Fue un honor verte con esta camiseta. El Real Madrid será tu casa para siempre", añadió.

Hizo extensivo el cariño el máximo mandatario madridista con Lucas Vázquez, "uno de nuestros mejores canteranos", definió. "Finalizó su paso por el Real Madrid tras conquistar el corazón de todos los aficionados, siendo ejemplo de comportamiento y trabajo, representando valores de la cantera del Real Madrid que conoció desde que llegó con 16 años".

"Lucas lo ha dado todo en el campo con nuestra camiseta y escudo. Los madridistas no olvidaremos nunca su entrega y aquella imagen en San Siro camino del punto de penalti en la undécima Copa de Europa. Gracias por todo, esta será para siempre tu casa", aseguró.

Tras agradecer también la "profesionalidad" y el "trabajo" a Jesús Vallejo, al que deseó "lo mejor" en su carrera tras acabar su vinculación con el Real Madrid, Florentino Pérez destacó la figura de Raúl González al entrar de lleno en la cantera madridista.

"Una mención muy especial para una de las grandes leyendas de nuestro club que finalizó su etapa como entrenador, nuestro agradecimiento para Raúl González, que ha permanecido siete años como técnico de cantera, seis con el Castilla. Siempre siendo referente para todos los jóvenes que se han formado con una de las estrellas más grandes de la historia del club", sentenció entre aplausos de los socios.