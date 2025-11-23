Boca clasifica a cuartos de final y Estudiantes sorprende a Rosario Central

En la Bombonera, y con un doblete del uruguayo Miguel Ángel Merentiel, Boca se impuso por 2-0 ante Talleres para ratificar su condición de candidato.

Con el partido con un gol de ventaja, el arquero del ‘Xeneize’, Agustín Marchesín, le desvió un penalti a Mateo Cáceres.

En la próxima instancia de cuartos de final, Boca será local de Argentinos de Juniors, que ayer se impuso a domicilio por 0-2 ante Vélez Sarsfield.

En el otro duelo de este domingo, Estudiantes de La Plata sorprendió a domicilio a Rosario Central, para imponerse por 0-1 con el gol del colombiano Edwin Cetré.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Rosario Central, con Ángel Di María como titular este domingo, había sido reconocido esta semana como campeón por ser el mejor de la Tabla Anual y además había finalizado líder de su zona en este Clausura.

El próximo rival de Estudiantes de La Plata en la próxima instancia será como visitante de Central Córdoba en Santiago del Estero, que ayer había vencido por 2-1 a San Lorenzo.

El lunes se disputarán tres cruces de estos octavos de final: Deportivo Riestra-Barracas Central, Racing Club-River Plate y Unión de Santa Fe-Gimnasia y Esgrima La Plata.

El miércoles en tanto, el flamante campeón de la Copa Sudamericana, Lanús, completará esta fase ante Tigre.