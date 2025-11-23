Flamengo golea, aprovecha el tropiezo de Palmeiras y amplía su ventaja en el liderato

A una semana de la final de la Copa Libertadores, al conjunto carioca le costó abrir la lata, pero finalmente se impuso con tres goles en un lapso de 22 minutos de la segunda mitad, transformados por el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, Jorginho, de penalti, y Bruno Henrique.

El equipo dirigido por Filipe Luís olvidó así la dolorosa derrota por 2-1 de la pasada jornada contra Fluminense, que hoy sacó un meritorio punto en la cancha de un Palmeiras discreto y en plena sequía goleadora.

El Palmeiras tenía todo para ganar ante su afición, pero se topó con un Fluminense muy serio que pudo llevarse el triunfo si un disparo seco del uruguayo Agustín Canobbio no se hubiera estrellado en el palo y se hubiera paseado por la línea de gol.

La escuadra verdiblanca estuvo errática en los pases y espesa en ataque. Vitor Roque, exjugador del FC Barcelona y Real Betis, se mostró voluntarioso, pero hoy estuvo negado de cara a portería.

Y el peor dato: encadena ya tres partidos sin marcar, cuando falta una semana para que dispute la final de la Libertadores, precisamente contra el Flamengo, en el Monumental de Lima.

No obstante, antes de esa gran decisión, los dos equipos volverán a jugar el próximo martes en la 36ª jornada de la Liga brasileña.

El Flamengo visitará la cancha del Atlético Mineiro, que viene de perder la final de la Copa Sudamericana en la tanda de penaltis ante Lanús, mientras que el Palmeiras viajará a Porto Alegre para enfrentarse al Gremio.

El conjunto de Río de Janeiro, que suma 74 puntos en 35 partidos, cuatro más que el Palmeiras, ya hace las cuentas para levantar el título. Si gana al Mineiro y el cuadro de São Paulo pierde, se proclamará campeón.