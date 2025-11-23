Florentino Pérez anuncia un referéndum para entrada de un aliado con participación del 5%

"Haremos un referéndum para protegernos de que nadie nos quite nuestro patrimonio. En una Asamblea Extraordinaria discutiremos con el único objetivo de blindar al club de ataques externos a nuestro patrimonio y ponerlo en valor. Tras reflexionar sobre el sentimiento de propiedad colectiva, seguiremos siendo un club de socios pero debemos crear una filial para que los 100.000 socios del Real Madrid mantengamos el control absoluto, con una participación minoritaria del 5% para que sepamos lo que vale el club", apuntó.

Pérez explicó que el origen de esta idea está en la tramitación de la Ley del Deporte de 2022, cuando querían introducir unas enmiendas de unos ingresos comerciales que pasaban a la Liga, que no prosperó, y que lo que pretende "es proteger" al club de que alguien le quite su patrimonio.

"El presidente de LaLiga ha mostrado su incapacidad para llevar la competición y solo piensa en recaudar más. No es normal que trabajen en unas enmiendas a nuestra espalda y a las de los dos principales partidos políticos, para que los ingresos pasaran a la Liga", dijo.

Pérez incidió en la necesidad de reformar los estatutos del club, "con el único objetivo de blindarlo de ataques externos" y apuntó que cuando se convoque la Asamblea Extraordinaria explicarán "lo pertinente".

"Quiero evitar las informaciones que salen en los periódicos. Y Es la vía más clara y contundente para valorar, lo otro sería salir a bolsa y no queremos hacerlo. Será un aliado estratégico y nunca un propietario. Debemos emprender una nueva etapa que nos consolide como mejor club del mundo y no depender de la fuerza individual de un presidente. El Real Madrid no puede caer en manos de nadie. Tenemos un tesoro que debemos cuidar", añadió.

Con el cambio planteado, el presidente aseguró que los 98.272 socios del club serán "aún más dueños" de éste; evitarán perder el control del mismo, como ha ocurrido con otros clubes, y adelantó que se podrá incorporar un nuevo socio si hay un fallecimiento, dando preferencia a los hijos.

"Así, los socios que fallezcan podrán ser reconocidos. Pero no se trata de restringir derechos, sino de reforzarlos. Mantendremos nuestros derechos. Y tendremos más. Tener el carné no será solo algo sentimental, sino que tendrá un valor tangible y real, nuestros valores", señaló.

Para Pérez, "que alguien esté dispuesto a invertir una cantidad simbólica, es el mejor ejemplo de poder del club". "Este inversor o inversores deberán respetar al club. Y si quisieran transmitir su participación, el Madrid debería mediar. Sería un aliado", consideró.

"Hemos construido el mejor club del mundo y necesitamos blindarlo. No podemos permitir que caiga en manos de nadie. Los que hablan de que quiero dejar el club, pasarlo a una Fundación...No me gusta presumir, pero somos el club más rico del mundo. Todo lo que he leído es un disparate. Y también he leído que esta junta directiva está dividida por este referéndum. Lo llevaremos a referéndum y no pasa nada. Es una junta muy unida y nos da la posibilidad de ser un club independiente. Pero tenemos que ser conscientes de las amenazas que tenemos", concluyó.