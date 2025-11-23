Iñaki Peña: “Para mí es falta porque va al bulto y no me deja participar”

“Es un lance del juego, pero luego no me deja participar porque estaba KO, pero para eso está el VAR, para corregir las cosas que no se ven en un primer momento”, insistió el alicantino, que tras ver las imágenes de la acción rectificó sus declaraciones tras el partido, en las que indicó que no era falta.

“Sabe que no llega al balón (el jugador del Real Madrid) y se tira al bulto y al rechace. Si no hubiera habido segunda jugada, se puede dejar, pero estaba a medio metro y no me deja participar”, reiteró el portero, que se mostró contento de su actuación personal así como la del equipo.

El portero del Elche admitió que a su equipo le queda una sensación de “amargura” al no poder ganar después de ponerse dos veces por delante. Aunque también es un orgullo sacarle puntos al primero. Habla mucho de la ambición del equipo y de lo que estamos construyendo”, añadió el alicantino.