LaLiga de España: Real Madrid sufre pero salva un punto

El punto permite al equipo blanco seguir líder al sumar 32 unidades, una más que el FC Barcelona (31), que se había colocado en cabeza provisionalmente el sábado al golear 4-0 al Athletic de Bilbao, en el duelo que sirvió para la reapertura parcial del reconstruido Camp Nou.

Una derrota en el estadio Martínez Valero hubiera desalojado al Real Madrid del primer puesto y hubiera convertido en firme el liderato del Barça, pero el empate permite a los merengues seguir delante de su eterno rival en la clasificación.

En cualquier caso, las sensaciones del cuadro blanco ante el undécimo clasificado no son buenas al encadenar su tercer partido consecutivo sin ganar, teniendo en cuenta todas las competiciones.

Bellingham se convirtió en el héroe madridista de la velada al firmar el 2-2 definitivo en el minuto 87. Antes de eso, el Elche se había adelantado por dos veces en el marcador con sendos tantos de dos jugadores formados en la cantera del Real Madrid, Aleix Febas (53’) y el uruguayo Álvaro Rodríguez (84’). Entre medias había igualado provisionalmente Dean Huijsen (78’).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Resultados de la 13ª jornada: Viernes: Valencia 1-Levante 0; Sábado: Alavés 0-Celta 1, Barcelona 4-Athletic 0, Osasuna 1-Real Sociedad 3, Villarreal 2-Mallorca 1; Domingo: Oviedo 0-Rayo 0, Betis 1-Girona 1, Getafe 0-Atlético de Madrid 1, Elche 2-Real Madrid 2; Lunes: (17:00) Espanyol-Sevilla.