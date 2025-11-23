Muere a los 99 años Nikita Simonián, leyenda del fútbol soviético

"Ha fallecido Nikita Simonián. La leyenda tenía 99 años", según un mensaje de la UFR en Telegram.

El presidente de la Unión de Veteranos del Fútbol de Rusia, Alexandr Mirzoián, precisó en declaraciones a Match TV que Simonián se sintió mal el 20 de noviembre y fue hospitalizado.

El legendario futbolista, que marcó 160 goles durante su militancia en el Spartak, se desempeñaba en las últimas décadas como primer vicepresidente de la Unión de Fútbol de Rusia y a sus 99 años no faltaba al trabajo ni un día.

Simonián, quién llegó a disputar la Copa Mundial 1958 en Suecia, ejerció en el pasado como entrenador del Spartak y del Ararat Ereván, que ganó bajo su dirección la liga y la copa de la URSS en 1973.

Como técnico del club moscovita, Simonián descubrió a una pléyade de jugadores talentosos del momento, que recuerdan al legendario futbolista como una persona humilde y muy inteligente.