Pedraza: "Sabemos lo que nos jugamos el martes"

El equipo castellonense aún no conoce la victoria tras la disputa de las cuatro primeras jornadas de la Liga de Campeones y la inesperada derrota en el último partido en Chipre les ha complicado mucho poder acceder a la eliminatoria de dieciseisavos de final.

"Es uno de los partidos de la temporada que más nos ilusiona. Es un partido muy importante, sabemos lo que nos jugamos el martes y sabemos que va a ser muy complicado. No nos queda otra que ir allí a dar el cien por cien y luego el resultado pues ya veremos. Intentaremos ganar y hacer un buen partido", recalcó.

El defensor cordobés destacó la importancia de la trabajada victoria ante Mallorca (2-1) de este sábado para poder afrontar con más optimismo el partido en Alemania.

"Hay que darle mérito a la victoria porque era un partido muy complicado. Ellos se han encerrado muy atrás hombre a hombre, incluso con línea de seis y era muy difícil crear ocasiones, pero bueno, al final los cambios nos han dado mucho, se han notado y nos hemos llevado los tres puntos para seguir terceros y era importante ir a Dortmund con una victoria", apuntó .

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Estamos mentalizados que en casa el equipo se tiene que hacer fuerte, porque si queremos estar en Europa pasa por sacar prácticamente todos los partidos de casa con victoria. Creo que lo estamos reflejando y le estamos dando mucha importancia a los partidos de casa", insistió.

Pedraza, que fue titular ante el Mallorca, admitió que poco a poco va mejorando sus sensaciones en el campo. "Cuando vienes de un año y pico parado es muy complicado entrar, pero la verdad que me estoy sintiendo muy a gusto, cogiendo el nivel que tenía antes de lesionarme y estoy contento por poder ayudar al equipo y por sumar", finalizó.