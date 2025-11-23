Real Madrid pide disculpas por confusión con André Silva

“El Real Madrid CF pide disculpas al Elche CF y a su jugador André da Silva por haber incluido por error, en el obituario de un video institucional, su imagen en lugar de la de André Silva, hermano de Diogo Jota, jugador del Liverpool. Lamentamos lo ocurrido”, publicó el club en su cuenta oficial en ‘X’.

Durante la Asamblea General, el propio Florentino Pérez quiso expresar las disculpas antes de responder a las preguntas de los socios tras el informe del presidente como primer punto del orden del día.

El presidente lamentó un “error humano” en la confusión de los dos futbolistas. EFE

