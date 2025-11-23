Florentín anota gol de la clasificación en Argentina

Argentinos Juniors y Central Córdoba se convirtieron este sábado en los primeros clasificados para los cuartos de final del torneo Clausura 2025 argentino, al vencer a Vélez Sarsfield y San Lorenzo, respectivamente.

En Santiago del Estero, el local Central Córdoba dio el golpe al vencer, de atrás, por 2-1 a San Lorenzo, del arquero paraguayo Orlando Gill.

El Ciclón se había puesto en ventaja con un golazo del juvenil Facundo Gulli (45), tras asistencia del colombiano Jhojan Romaña.

Pero, en la segunda mitad del encuentro, el Ferroviario dio vuelta el marcador a través de Lucas Varaldo (67, de penal), tras una infracción sancionada a instancias del VAR, y con un gol en tiempo adicional del paraguayo José Florentín (91).

El árbitro Nazareno Arasa dejó a San Lorenzo con nueve jugadores: expulsó por doble amonestación a Romaña (71) y mostró roja directa a Nery Domínguez (94) por una dura infracción.

“Estamos felices por cómo se dio, en un partido muy disputado ante un gran rival. Hicimos nuestro trabajo, este es un grupo admirable, que trabaja todos los días. Tuvimos un año muy bueno y esto es un premio”, destacó Florentín, el autor del tanto de la victoria.

En cuartos de final, Central Córdoba enfrentará al ganador del duelo entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata, que se disputa el domingo.

San Lorenzo cierra la temporada clasificado a la Copa Sudamericana 2026 pese a la grave crisis institucional y económica que atraviesa.

Más temprano, en el primer partido de octavos de final, Argentinos Juniors venció 2-0 a Vélez Sarsfield de visita en el estadio José Amalfitani, donde el Fortín tenía la ventaja de la localía por su mejor posición en la fase regular del torneo.

Sin embargo, esa diferencia no se reflejó en el juego: el Bicho fue más claro y encontró el desequilibrio en una ráfaga electrizante del segundo tiempo, con un doblete de Hernán López Muñoz (58 y 62), sobrino nieto del fallecido Diego Maradona.

En cuartos, Argentinos se medirá con el ganador del choque entre Boca Juniors y Talleres de Córdoba.

Vélez, por su parte, cerró un año discreto, sin clasificación a copas internacionales del año próximo.

“Queremos jugar otra final, vamos a ver si nos alcanza”, expresó el entrenador de Argentinos Juniors, Nicolás Diez, ilusionado con llegar a la definición tras la derrota reciente en la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia. AFP