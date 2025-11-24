Comesaña: “Ganar al Dortmund en su campo no sería ninguna locura”

"Es un partido importante, pero no es una final. Tenemos claro que queremos ganar, pero no podemos ponernos la presión de que sea una final, porque en caso de vencer tampoco estaremos clasificados", recordó el jugador gallego.

El futbolista del Villarreal admitió que la victoria en un escenario de tanto prestigio, además de tener un importante valor deportivo, supondría “un chute de energía y confianza para el equipo”.

“Obviamente será difícil, pero hemos ganado ya en campos más complicados y ante rivales más difíciles", recordó el jugador, que admitió que el Villarreal está rindiendo mejor en LaLiga que en la competición europea.

"Estamos muy bien en LaLiga. En la Champions, pese a los resultados, no estamos haciendo las cosas mal. Si seguimos jugando como lo estamos haciendo, los resultados llegarán y por qué no ganar aquí en Dortmund", insistió.

Comesaña aseguró que la puntuación del Villarreal, que solo ha sumado un punto, no refleja la realidad del equipo en la competición.

"Debemos plasmar entre semana lo que estamos haciendo los fines de semana en LaLiga. Creo que, menos ante el Pafos, hemos competido y jugado bien todos los partidos. Evidentemente tenemos poco margen de error y debemos sumar puntos si queremos pasar", aseguró el gallego.

Comesaña pronosticó un partido “muy intenso” ante un rival “que genera mucho y marca muchos goles, pero al que también le generan mucho”.

“Debemos hacer valer nuestro buen nivel defensivo y ser el buen equipo ofensivo que estamos siendo. Ellos sufren en fase defensiva y debemos aprovecharlo", dijo el centrocampista, quien agregó que “en el fútbol hay que tener las cosas claras y el Villarreal tiene las cosas claras".

"Debemos exigirles tanto que llegue un momento en el que cedan. Evidentemente ellos querrán ganar, pero los necesitados somos nosotros, que solo tenemos un punto. Hemos de ir a por la victoria", sentenció. EFE.