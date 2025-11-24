España busca ante Colombia el pase a cuartos de final con la novedad de Cecilia

El combinado que dirige Clàudia Pons, que debutó con un triunfo ante Tailandia por 5-2 en un partido en el que mejoró su juego en el segundo tiempo, no quiere esperar a la última jornada para lograr la meta ante una selección de Colombia que también venció en la jornada inaugural, al imponerse por 2-0 a Canadá.

La seleccionadora podrá contar para este encuentro con Cecilia Zarzuela, que este lunes ya realizó el primer entrenamiento con el grupo en tierras filipinas y que sustituye a la lesionada Mayte, con una fractura nasal.

La jugadora malagueña se incorporó este sábado a la concentración y pudo asistir al debut ante Tailania, aunque aún no participar

Enfrente estará un rival al que, como a los tres del grupo, España no se ha enfrentado nunca, aunque cuenta con jugadoras conocidas en España, como Melissa Jaimes juega en el Nueces de Ronda Atlético Torcal, Elizabeth Guerra en el Salesianos Puertollano y Karen Torres en el San Pablo ibicenco.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aunque su gran referencia es Nicole Mancilla, de 21 años, que fue nombrada mejor jugadora joven del mundo de 2024, tomando el relevo del premio otorgado el año anterior a la española Laura Córdoba.