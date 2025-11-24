Guardiola, sobre recuperar a Echeverry: "Pregúntale a su agente"

Echeverri, de 18 años, solo ha disputado 240 minutos con el Leverkusen esta temporada, lo que ha despertado rumores de que el City no está contento con la situación del futbolista y podría recuperarlo en el próximo mercado invernal.

"Siempre nos gusta que nuestros jugadores cedidos jueguen muchos minutos", aseveró Guardiola este lunes en rueda de prensa.

"Le tenemos mucho aprecio como futbolista, pero lo que está pasando en el Leverkusen, tenéis que preguntarle a su agente. Él lo sabrá todo".

Repreguntado sobre la posibilidad de terminar la cesión, Guardiola incidió en lo mismo. "Es una pregunta para su agente".

