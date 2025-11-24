MLS: Messi lleva a Miami hasta la final de conferencia

El crack argentino Lionel Messi, de 38 años, abrió el marcador de cabeza tras un centro de su joven compatriota Mateo Silvetti en el minuto 19 en el TLQ Stadium de Cincinnati (Ohio).

Lea más: Inminente definición en Brasil

En el 57 cambiaron los roles y Messi brindó el pase del segundo tanto a Silvetti, el habilidoso punta de 19 años al que Javier Mascherano mantuvo en la titularidad en detrimento de Luis Suárez.

Otro atacante argentino, Tadeo Allende, sentenció la clasificación de Miami con dos fulminantes contragolpes, en el 62 y 74, tras otras dos asistencias de lujo de Messi.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Inter se colocó a dos pasos de su ansiado primer título de liga a lomos de la genialidad inagotable del Diez, que acumula seis goles y seis asistencias en los cuatro partidos de playoffs. “¡¡¡VAMOSSSS!!! Gran partido de todo el equipo contra un rival que siempre nos había costado muchísimo. Un pasito más” , celebró Messi en sus redes sociales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El próximo sábado, Miami será anfitrión de la final del Este frente al New York City, que este domingo se impuso por 1-0 al Philadelphia Union con una anotación del argentino Maxi Moralez.

En el Oeste, el Vancouver Whitecaps, del paraguayo Andrés Cubas, r espera rival del duelo del lunes entre el San Diego FC del mexicano Hirving “Chucky” Lozano y el Minnesota United.

Por su mejor resultado en la fase regular ante los equipos del Oeste, el Inter tendría asegurada también la localía en caso de clasificar a la final del 6 de diciembre. AFP