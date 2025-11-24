Flamengo, con chance de ganar el Brasileirão este martes

Con cuatro puntos de ventaja sobre el Palmeiras a falta de tres partidos, el Flamengo enfrenta a un adversario golpeado anímicamente después de su derrota del sábado pasado contra el Lanús argentino, en los penales, en la final de la Copa Sudamericana, en Asunción.

El técnico rubronegro, Filipe Luis, evitó dar pistas sobre la alineación, con la opción de reservar piezas en este choque por la 36ª jornada en el césped sintético de la MRV Arena.

“No pienso en lo que está en juego. Pienso simplemente en lo que se presentará en el partido y en nuestro objetivo, que es vencer a un adversario muy difícil en un campo difícil”, expresó.

“El rival está herido”, pero “conozco muy bien a su entrenador, (Jorge) Sampaoli es mi amigo, y sé lo increíble que es tácticamente y el dolor de cabeza que será”, agregó Filipe Luis en rueda de prensa.

Atlético Mineiro (11º) perdió desde los doce pasos su tercera final en las últimas dos temporadas: la Copa de Brasil y la Copa Libertadores en 2024 y, ahora, la Copa Sudamericana el pasado sábado en Asunción.

“Tengo un contrato de dos años aquí y quiero hacer un proyecto a largo plazo en este club” manifestó Sampaoli, al resaltar su intención de seguir adelante tras el tropiezo frente a Lanús de Argentina. Flamengo abrió la brecha como líder el sábado al imponerse 3-0 sobre el Bragantino, mientras que Palmeiras empató 0-0 con el Fluminense.

“Ya está entregado”

El Palmeiras parece haber tirado la toalla en la lucha por el título del Brasileirão al encadenar cuatro partidos corridos sin ganar, en una racha en la que solo pudo sumar dos puntos de doce posibles. Aunque su capitán, el central paraguayo Gustavo Gómez, prometió “luchar hasta el final”, el entrenador del Verdão, el portugués Abel Ferreira, dio el campeonato local por perdido: “Ya está entregado” .

Ferreira pidió “canalizar energías” para la final de la Libertadores del próximo sábado ante el Flamengo en el Estadio Monumental de Lima.

Así, el Palmeiras podría dar descanso a titulares con vistas al duelo sabatino, en el que buscará su tercer trofeo continental bajo el mando del técnico luso, tras los ganados en 2020 y 2021.

Enfrente estará un Gremio muy irregular esta temporada (12º) , que necesita la victoria para sellar su permanencia en la Serie A y evitar sustos. Tras sus partidos del martes, el Fla regresará a Río de Janeiro para viajar el miércoles a Lima y el Palmeiras se desplazará a la capital de Perú directamente desde Porto Alegre. El resto de la jornada se disputará entre miércoles y domingo. Con dudas sobre Neymar por molestias en la rodilla izquierda, el Santos juega en casa el viernes contra el descendido Sport Recife, con la urgencia de sumar para alejarse de la zona roja.

Partidos de la 36ª fecha

Martes:

21:30: Atlético Mineiro-Flamengo

21:30: Gremio-Palmeiras

Miércoles:

19:00: Bragantino-Fortaleza

Jueves:

20:30: Fluminense-São Paulo

Viernes:

19:00: Juventude-Bahía

19:30: Vasco da Gama-Inter

21:30: Santos-Sport Recife

Sábado:

16:00: Vitória-Mirassol

20:30: Ceará-Cruzeiro

Domingo:

16:00: Corinthians-Botafogo

Clasificación

1. Flamengo 74 puntos

2. Palmeiras 70

3. Cruzeiro 68

4. Mirassol 60

5. Botafogo 58

6. Bahía 56

7. Fluminense 55

8. São Paulo 48

9. Bragantino 45

10. Corinthians 45

11. Atlético Mineiro 44

12. Gremio 43

13. Vasco da Gama 42

14. Ceará 42

15. Inter 40

16. Vitória 39

17. Santos 37

18. Fortaleza 34

19. Juventude 33

20. Sport Recife 17

Descienden los cuatro últimos.

