Nadal sobre el Real Madrid: "Sigo viendo al equipo en una posición de privilegio"

"Yo sigo viendo que el equipo está en una posición de privilegio y evidentemente es un nuevo proyecto, con un entrenador nuevo, en el que se tienen que ir asimilando muchas cosas y la casa no se construye en un día" dijo el extenista a los medios a su llegada a la gala de entrega de los Premios Marca del Deporte.

Preguntado por las dudas que está dejando en las últimas semanas el equipo que entrena Xabi Alonso, Nadal recordó que va líder en LaLiga EA Sports y está desempeñando un buen papel en la Liga de Campeones.

"Lo veo un proceso natural de un deporte del que se tienen que escribir cada día páginas y páginas y se tiene que hablar horas y horas, con lo cual creo que todos sabemos cómo funcional el fútbol, vosotros hacéis vuestro trabajo y Xabi va de momento primero en la Liga y en una posición de privilegio en la Champions", dijo.

Reconoció, no obstante, que "es verdad que en los últimos tres partidos no han ido lo bien que nadie, ni los jugadores ni el staff técnico, querían pero al final son momentos y dentro de lo que cabe no creo que ninguno del Madrid después de una temporada tan larga y sin pretemporada alguna, estar a estas alturas primeros y en una posición de privilegio en la Champions no lo hubiera firmado".

