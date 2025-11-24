Trpisovsky ensalza a Valverde

Ambos entrenadores se han encontrado ya en tres ocasiones, dos de ellas cuando el técnico español dirigía al Barcelona y otra la pasada temporada al frente del Athletic, que ganó por 1-0 en partido de la Liga Europa con gol de Nico Williams, al que también elogió.

"Tenemos una historia juntos. Es un chico muy majo que ha jugado en grandes clubes y su currículum es una excelente carta de presentación. Al ver al equipo, se nota inmediatamente que es él quien lo entrena. Me gusta su tranquilidad y la perspectiva que tiene durante los partidos", dijo el técnico del cuadro checo.

"Tengo muchas ganas de verlo. Siempre le hemos puesto los partidos difíciles. Creo que volverá a ser así y hablaremos después del partido", apuntó Trpisovsky, quien como es habitual en sus conferencias de prensa anunció un jugador del once inicial. En este caso se trata de David Doudera.

El entrenador del Slavia negó que tras la derrota contra el Athletic el pasado curso este encuentro de la Liga de Campeones sea una oportunidad de revancha. Dijo que servirá a su equipo para demostrar que "la actuación allí (en San Mamés) no fue una casualidad".

Trpisovsky indicó que los peores resultados del Athletic en este inicio de temporada se deben a "la ausencia de los hermanos Williams, que son de primer nivel", pero que está seguro de que en este encuentro Valverde dispondrá "la alineación más fuerte posible".

Para el preparador del Slavia "la receta" para conseguir un triunfo ante el Athletic "es la misma que para todos los equipos de este tipo: hacerles el partido incómodo, no dejarles tener el balón mucho tiempo y ser lo más efectivos posible en la definición".

"Tenemos que aprovechar todas las situaciones que generemos. Tengo muchas ganas de que llegue el partido, es la Liga de Campeones en casa y creo que seguiremos la estela de nuestra actuación en Bilbao", añadió.

Trpisovsky admitió que le gusta mucho la filosofía del club vasco: "Me gusta mucho tener esta relación con el club y la región. La pregunta para ellos es cómo les limita esto, qué posibilidades tienen de ganar la Liga con esto, porque limita drásticamente la cantidad de jugadores que se pueden incorporar al equipo".

"Me viene a la mente el Manchester United de Alex Ferguson, cuando la columna vertebral del equipo siempre eran jugadores ingleses y fichaban al menos uno en cada mercado de fichajes. En condiciones de escasez, en el Slavia intentamos que una gran parte del equipo sea checa. Pero, claro, tenemos un presupuesto algo más bajo. Si un equipo checo quiere tener un impacto en Europa, no creo que pueda hacerlo con jugadores nacionales, porque muchos quieren irse al extranjero", apuntó.