Alan Pace ya es oficialmente nuevo presidente del Espanyol tras la Junta de Accionistas

El pasado 14 de julio, Velocity Sports Partners, con Alan Pace a la cabeza, compró las acciones de Rastar, el grupo liderado por el hasta ahora presidente Chen Yansheng.

En total, VSP adquirió el 99,65 por ciento del capital social del Espanyol por un valor de 130 millones de euros. La transacción se formalizó en octubre.

El nuevo consejo de administración del RCD Espanyol se ha modificado ampliamente. A partir de ahora, este órgano está formado por Alan Pace como presidente, Antonio Dávila, Stuart Hunt y Rafa Marañón. Mao Ye es el vicepresidente del Consejo y el único miembro de la etapa Chen Yansheng, expresidente, en la directiva actual.

En cuanto al estado económico del club, el Espanyol presentó las siguientes cifras: el beneficio del último ejercicio, cerrado a 30 de junio de 2025, es de 2,3 millones de euros. La previsión para esta temporada 2025-26 es de 13 millones en pérdidas, que ya están presupuestadas.

Antonio Dávila ha explicado que la intención del Espanyol es no tener pérdidas a partir de los siguientes ejercicios económicos. Además, el consejero ha avanzado que los ingresos que se obtengan por la venta de futbolistas se reinvertirán en apuntalar los proyectos deportivos de la entidad.

Alan Pace se ha mostrado muy emocionado ante esta nueva etapa que arranca de forma oficial. "Empieza una era que nos llena de ilusión. Vamos a trabajar muy duro para que el club siga creciendo", ha comentado. El presidente ha destacado, además, el trabajo de sus predecesores.