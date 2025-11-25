Cinco duelos del Atleti-Inter más allá de Julián Alvarez y Lautaro

Cada detalle cuenta en un partido de la dimensión de este miércoles en el Metropolitano, con Diego Simeone enfrentado a Cristian Chivu, subidos en una reacción indudable desde el inicio del curso. El Atlético ha ganado nueve de sus últimos once choques y el Inter ha vencido once de los trece más recientes. Chivu arropa su equipo en un 3-5-2 habitual en la era anterior y Simeone también apuesta por esa formación cuando defiende, condicionada esta vez por la baja de Llorente y la duda de Giuliano Simeone por su banda derecha.

Sin Marcos Llorente, baja por una lesión muscular, surge una nueva ocasión para Nahuel Molina en el lateral derecho, ante una prueba de fuego este miércoles contra el Inter y su banda izquierda, con la profundidad, el recorrido, el golpeo y las soluciones ofensivas que ofrece Federico Di Marco. El carrilero internacional italiano en 36 ocasiones, con un valor de mercado de 50 millones, ha marcado dos tantos y ha dado otros cuatro desde la izquierda. Nahuel Molina ha jugado 12 partidos este curso, pero sólo tres de inicio.

“Es joven, es rebelde, quiere más, lo veo con energía Atlético de Madrid…”, expresó el pasado domingo Diego Simeone, su entrenador, sobre Álex Baena, dentro de la exigencia que sostiene con el futbolista, empeñado en hacerlo aún mejor y en agrandar el salto al juego del equipo, por todas las condiciones que tiene. Es fundamental en una transición más fluida y decisiva y en el último pase, como también lo es Nicolo Barella en el Inter. De su inspiración dependerá el desarrollo del encuentro. Barella ha marcado un gol y ha dado cuatro asistencias. Baena suma una de cada este curso.

Koke empezó la competición como suplente. El jugador con más encuentros en la historia del Atlético de Madrid, ya por los 700, es hoy por hoy titular indiscutible, tan indispensable como lo fue siempre para Simeone, que encuentra en él la distribución, la jerarquía, la lectura táctica y la visión que necesita en el medio campo. Tiene 33 años. Çalhanoglu tiene 31, igual de transcendental en el medio centro del Inter, con el que ha jugado 14 partidos en este ejercicio, con seis goles y tres asistencias. En verano no se preveía tal protagonismo del capitán turco. Tampoco de Koke.

Marcus Thuram ha marcado cinco goles en esta temporada con el Inter, recién recuperado de una lesión muscular y titular en el compromiso del pasado domingo contra el Milan, cuando Mike Maignan le negó un gol de cabeza. José María Giménez es el líder de la defensa del Atlético, acompañado este miércoles por Clement Lenglet, con David Hancko a la izquierda. Desde el retorno del uruguayo, el Atlético ha permanecido imbatido en cuatro de los siete encuentros que ha disputado como líder de la retaguardia de Diego Simeone. Su jerarquía, su anticipación y su potencia aérea serán claves ante el Inter.