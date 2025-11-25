Fútbol Internacional
25 de noviembre de 2025 - 06:55

Courtois, baja de última hora por un proceso vírico

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2391

Madrid, 25 nov (EFE).- El portero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, causa baja para el encuentro de la Liga de Campeones ante Olympiacos y no viajará este martes a Atenas al sufrir un proceso vírico.

Por EFE

"Tras la exploración realizada hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un proceso vírico gastrointestinal. Causa baja para el desplazamiento a Atenas. Pendiente de evolución", informó el Real Madrid en un parte médico.

Courtois se desplazó a la Ciudad Real Madrid a primera hora de la mañana y fue revisado por los doctores del club sin poder participar con el resto de sus compañeros en el último entrenamiento antes de volar a Atenas, donde el miércoles el equipo de Xabi Alonso se mide a Olympiacos.