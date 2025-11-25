El Monterrey de Sergio Ramos recibe al América de Fidalgo en duelo de españoles

Aun con la presencia de Ramos, campeón mundial con España en el 2010, el Monterrey del entrenador español Domenec Torrent ha tenido un rendimiento en la zaga por debajo de lo esperado, lo cual deberá resolver si pretende avanzar a la semifinal.

América, comandado por el brasileño André Jardine, anotó 33 goles en la fase regular, misma cantidad que los regios, pero recibió 11 anotaciones menos, un dato a tomar en cuenta para la serie que ganará el que más goles anote en los dos encuentros o el América, en caso de empate por haber terminado mejor en la tabla de posiciones.

Este miércoles, Torrent intentará a sacar ventaja en su estadio con una ofensiva comandada por el español Sergio Canales y los argentinos Germán Berterame y Lucas Ocampos.

Las Águilas saldrán a no perder para cerrar la serie con aires a favor el sábado en su estadio; con los uruguayos Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre, los azulcremas buscarán vulnerar la lastimada defensa rival.

Monterrey suma dos derrotas y un empate en sus tres últimas salidas y el América viene de perder ante el campeón Toluca en la última jornada de la fase regular. Ambos cuadros han aprovechado el descanso de fecha FIFA para preparar la serie, de difícil pronóstico.

También este miércoles el líder Toluca visitará al Juárez FC y el Tigres UANL al Tijuana.

Los Diablos son favoritos y buscarán hacer daño con el goleador portugués Paulinho, pero deberán ser cuidadosos porque Juárez está animado por haber accedido por vez primera a cuartos de finales y es un rival peligroso en su estadio, con el delantero colombiano Oscar Estupiñán en un gran momento de forma.

El entrenador uruguayo Martín Varini ha logrado que Juárez funcione con un fútbol práctico. Si mejora su defensa, será un oponente de cuidado para el cuadro del estratega argentino Antonio Mohamed.

Otro técnico uruguayo, Sebastian "Loco" Abreu, cumplió una buena fase regular al frente de los Xolos y ahora saldrá a retar a un Tigres con mejor plantilla, pero que no podrá subestimar al rival.

Tigres muestra la mejor defensa y la segunda mejor ofensiva de la liga. Encabezado por el campeón mundial argentino Ángel Correa es favorito, aunque Tijuana tiene con qué para hacer daño, con una de las seis mejores ofensivas del campeonato, liderada por el camerunés Frank Boya.

El jueves Cruz Azul visitará a las Chivas de Guadalajara en el otro duelo de ida de la fase de los ocho mejores.