El Olimpia paraguayo concluye su contrato con el técnico Ever Hugo Almeida

"El club Olimpia agradece profundamente su dedicación y respeto hacia la institución, reconociendo su invaluable trayectoria como jugador, entrenador y referente de nuestro fútbol", reza un comunicado de la organización deportiva.

Asimismo, destacó que Almeida es una "gloria histórica" del Olimpia que asumió la conducción del equipo "en un momento deportivo difícil y desafiante y, con su compromiso y experiencia, acompañó al club en esta etapa de transición".

Almeida, uruguayo de nacimiento y naturalizado paraguayo, se hizo cargo de la dirección de la plantilla del Decano el pasado 27 de agosto para reemplazar al argentino Ramón Díaz con el objetivo de darle un nuevo rumbo al equipo en una complicada situación en la tabla de posiciones.

Sin embargo, los resultados no salvaron la campaña del Decano.

Antes abandonaron al Franjeado los también entrenadores argentinos Fabián Bustos y Martín Palermo.

En la clasificación del Clausura, el Olimpia está en la séptima posición con 25 unidades, a18 del líder Cerro Porteño que con 43 puntos pelea por el título del campeonato con el Guaraní, que tiene 42.

El club invitó a la hinchada a la despedida de Almeida, que fue portero de la selección de Paraguay, sumó éxitos como jugador en el Olimpia y siendo entrenador llevó al Decano a la final de la Copa Libertadores de América del 2013 frente al Atlético Mineiro brasileño, que se impuso en el duelo.

En su comunicado, el Olimpia también señaló que dará inicio a una nueva etapa de planificación deportiva al "Proyecto Fútbol 2026", cuyo objetivo es "implementar una nueva estructura metodológica e integral que incluya tanto al primer equipo como a todas las categorías del club".