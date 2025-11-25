Januzaj asume una grave lesión y dice que volverá "más fuerte que nunca"

"Gracias a todos por vuestros mensajes y vuestro apoyo. No era lo que esperaba en este momento por todo el esfuerzo y trabajo realizado día a día, pero toca aceptarlo, seguir trabajando y luchando. Estoy seguro que volveré más fuerte que nunca", señala el futbolista de origen albanokosovar que el próximo febrero cumplirá 31 años.

Januzaj destaca que "sin duda no es un momento fácil" para él y que "cuando amas lo que haces, que te obliguen a parar es difícil de aceptar", pero reitera que va "a darlo todo para volver aún más fuerte" y que "este desafío es solo un paso más" en su camino.

"Ahora toca afrontarlo con determinación, paciencia y las ganas de volver lo antes posible. Gracias por estar ahí en los buenos momentos y también en los más difíciles", subraya el belga, quien fue contratado por el Sevilla en la temporada 2022-23 tras una fructífera etapa en la Real Sociedad.

Januzaj, que cumple contrato a la conclusión de la presente temporada, ha tenido un escaso rendimiento en el Sevilla, club que lo ha cedido en dos ocasiones, la primera al Basaksehir turco y la pasada campaña a Las Palmas, aunque en este curso el entrenador del equipo, el argentino Matías Almeyda, le ha dado protagonismo.

El belga fue titular en el campo del Espanyol, pero a los 34 minutos tuvo que ser sustituido al quejarse de un problema muscular y se retiró del terreno con lágrimas en los ojos, con lo que recibió los ánimos de sus compañeros en el banquillo sevillista.