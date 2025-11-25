Joan García: "Ha sido muy duro, su segundo gol nos ha cortado el ritmo"

"Veníamos con la intención de conseguir los tres puntos, más aún después de empatar el último partido (3-3 en Brujas). Ha sido complicado, ha sido duro. Ya lo era 11 contra 11 y con uno menos hemos intentado sacar lo que teníamos dentro para intentar luchar el partido", apuntó el portero azulgrana.

Acerca del ritmo que impuso el Chelsea que entrena el italiano Enzo Maresca, explicó: "Es su estilo, ir a la presión muy arriba, meter mucha intensidad...pero 11 contra 11 las hemos tenido con situaciones buenas, pero no ha podido ser".

Sobre la expulsión del uruguayo Ronald Araújo por doble amarilla justo antes del descanso, confesó: "A nadie le gusta dejar a su equipo con uno menos, pero el mensaje del vestuario a la media parte ha sido de meter ganas y de seguir jugando y aprovechar, pero su gol pronto nada más empezar la segunda parte nos ha cortado un poco ese ritmo".