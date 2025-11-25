La ruptura deL contrato de retransmisión amenaza a la liga belga con un apagón televisivo

La rescisión, anunciada este martes por DAZN, deja en el aire la emisión de la 16ª jornada, que arranca el viernes con el Malinas-Standard, y abre un escenario sin precedentes en el fútbol del país.

"Estamos decepcionados de que, pese a varios intentos de resolver la situación, hayamos llegado a un punto en el que DAZN no tiene otra opción que constatar la extinción del contrato en virtud de la legislación belga", declaró en un comunicado el director general de DAZN Bélgica, Massimo D'Amario.

El motivo es que DAZN no ha cumplido los términos del contrato. Esa firma había ganado la licitación para hacerse con los derechos de televisión para el ciclo 2025-2030 a cambio de 84,2 millones de euros, y respetando la obligación de garantizar la distribución de los partidos en, al menos, dos operadores televisivos tradicionales.

Sin embargo, y tras meses de negociaciones, la firma de visionado en línea no ha logrado llegar a un acuerdo con Proximus, Orange o Telenet, como preveía el contrato con la Pro League, que organiza el campeonato.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los responsables de la liga han considerado que la falta de socios de difusión incumple una de las cláusulas esenciales del contrato y ha comunicado su ruptura con efecto inmediato.