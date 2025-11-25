Los panameños Londoño y Fajardo acercan a la U Católica a la final de la Copa Ecuador

Cuenca Juniors se fue en ventaja en el minuto 46 con un autogol del defensa Luis Cangá. La U remontó con dos tantos de Londoño, a los 63 y 66 minutos, uno del ecuatoriano Daykol Romero en el 73 y otro del panameño Fajardo en el 80.

Tras un primer tiempo equilibrado, en el comienzo del segundo Cuenca Juniors sacó provecho de un error del defensa central Cangá, que en su afán por rechazar el balón, terminó enviándolo al fondo de su propio arco tras un centro del defensa Byron Torres.

El visitante desperdició la oportunidad para ampliar el marcador, con un remate fallido del atacante Roberto Ordóñez.

Poco después, la Universidad Católica empató con un cabezazo de Londoño. A la contra, el panameño volvió a marcar tras una precisa habilitación del centrocampista argentino Mauro Díaz.

Otro contraataque de la Católica por el costado izquierdo del panameño Fajardo llegó hasta cerca del arco contrario y asistió hacia el otro extremo a Romero.

El cuarto gol lo firmó Fajardo a través de un penalti.

El partido de vuelta se jugará el próximo martes.

El ganador de la serie se enfrentará con el mejor del pulso entre Liga de Quito y Emelec. Liga de Quito aventaja por 2-1 a Emelec.