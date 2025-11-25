Marcelino: “Después del 2-0 ha sido ya imposible”

El asturiano admitió en una rueda de prensa que la derrota fue “dura” y afirmó que mientras estuvieron once contra once demostraron que querían ganar.

“Hasta el penalti no fuimos inferiores y en la primera parte propusimos más, pero el rival ha sido más determinante en las áreas. Esto es un aprendizaje”, dijo el asturiano.

Marcelino admitió que le resulta “difícil” explicar cómo su equipo se fue al descanso perdiendo tras una gran primera parte.

“Un error polémico y puntual nos ha hecho que nos fuéramos perdiendo al descanso. Luego, salimos bien al segundo tiempo, pero nos meten el segundo y nos quedamos con diez”, lamentó el preparador, que admitió que la clasificación “pasa por ganar el próximo partido ante el Copenhage”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“El fútbol son detalles y el acierto en las áreas define los partidos”, explicó el entrenador, que señaló que “todos los rechaces cayeron del lado del rival”.

“En la Liga de Campeones parece que nos viene todo en contra. Lo que te hace ganar o sumar no está de nuestro lado”, insistió el preparador, que señaló que “ante equipos de este nivel no puedes permitirte errores de este tipo, como el del primer gol en la última acción de la primera parte”.

“A veces con muy poco ganas, que es lo que ha hecho el rival”, sentenció el entrenador, que añadió que “la moneda no nos cae de nuestro lado” en la Liga de Campeones.