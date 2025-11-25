Oblak y Giuliano trabajan con el grupo, Nico sufre una indisposición y los tres son duda

Diego Simeone, su entrenador, no reveló nada acerca de Oblak y Giuliano en la rueda de prensa previa al entrenamiento y aplazó su disponibilidad a la convocatoria que ofrezca para el encuentro.

Aunque su participación con el grupo en la sesión en el estadio es alentadora en ese sentido, no es definitiva para entrar en la lista ni para la alineación inicial, una vez que es el primer entrenamiento que empiezan al ritmo de sus compañeros desde sus respectivas molestias.

Oblak no se ha ejercitado con el grupo desde el parón de selecciones. Sus molestias en la rodilla derecha, en el duelo de su selección ante Kosovo, de hace días, lo han alejado de cada uno de los entrenamientos del Atlético hasta este martes.

En el caso de Giuliano, desde las molestias que sintió en el entrenamiento del pasado jueves (las pruebas médicas descartaron una lesión muscular), tampoco había trabajado con normalidad hasta este martes por la tarde.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A la espera de si están finalmente disponibles, también en el caso de Nico, el técnico sólo tiene dos bajas confirmadas para el compromiso de este miércoles: Robin Le Normand, por una lesión de alto grado en la cápsula posterior de la rodilla izquierda que lo apartará de su tercer encuentro seguido y Marcos Llorente por una dolencia muscular en el muslo padecida el pasado domingo en los primeros minutos del choque ante el Getafe.