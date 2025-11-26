Alcalde de Nueva York se declara fan de Bellerín y dispuesto a verlo en partido del Betis

Este contacto entre el político socialista, recientemente elegido como el primer alcalde musulmán de Nueva York, y el lateral del Betis, que jugó nueve temporadas y llegó a ser capitán de los 'artilleros', tuvo lugar en el programa de humor y entrevistas desenfadadas 'The Adam Friedland Show', al que Bellerín envió un vídeo antes del último derbi londinense Arsenal-Tottenham, al igual que otras figuras relacionadas con ese club como el exjugador Ian Wright.

En su saludo al alcalde neoyorquino, ferviente seguidor 'gunner', como el cómico y presentador Adam Friedland, conductor del programa, el futbolista bético, que destaca por su compromiso con las causas sociales y su estilo alternativo y ochentero, le expresó su admiración y le aseguró que ser del Arsenal "está directamente relacionado con ser una persona jodidamente guay".

Mamdani, de origen indio, nacido hace 34 años en Kampala, la capital de Uganda, y que a principios de este mes sorprendió con su triunfo en las elecciones a la Alcaldía de Nueva York, se mostró entusiasmado y agradecido por el mensaje de Bellerín.

"Me encanta este hombre", dijo el regidor, quien, sonriente y llevándose la mano izquiera a la frente, le comentó en tono distendido al presentador televisivo estadounidense que tendrá que asistir a Sevilla (suroeste de España) para ver algún partido del Betis -equipo que dirige el chileno Manuel Pellegrini-.

En su vídeo, difundido en las redes sociales, el lateral catalán, ataviado con el chándal del Betis, comienza diciéndole a Zohran Mamdani que no sabe si le reconocerá "con este escudo (el del Betis), este pelo y este bigote" ni si verá su mensaje antes del partido contra el Tottenham, pero se muestra convencido de que ganarán, como así ocurrió (4-1).

"Incluso aquí en España sentimos la energía de lo que ha pasado (en las elecciones). Es realmente necesario; lo que necesita Nueva York ahora mismo, lo que necesita el mundo ahora mismo. Te envío un montón de amor y de respeto desde España. De un gran fan y antiguo jugador del Arsenal a un gran fan también del Arsenal. Espero veros pronto", indica Bellerín.

El alcalde neoyorquino ya tenía vínculos con el fútbol español por ser accionista del Real Oviedo, que ha regresado esta temporada a Primera División veinticuatro años después de su última presencia, ya que hace justo trece años decidió comprar una acción del club carbayón en respuesta a una campaña de apoyo a este equipo lanzada por el periodista inglés Sid Lowe, quien se hizo un forofo del conjunto ovetense en su etapa como estudiante 'Erasmus' en esta ciudad del norte de España.