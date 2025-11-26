Arsenal, con debutante de 13 años en la Youth League

Luis Muñoz, internacional con Inglaterra Sub 15, se convirtió en el futbolista más joven en jugar en esta competición europea a sus 13 años, 11 meses y 15 días al salir desde el banquillo en la victoria de los ‘Gunners’ contra el Bayern de Múnich por 4-2.

Muñoz ha batido el récord que tenía Liam Payas, del Lincoln Red Imps, que jugó con catorce años, tres meses y un día en septiembre de 2024.

Luiz Muñoz ya ha jugado para el Arsenal Sub 16 esta temporada y formó parte del equipo que ganó la Premier League Sub 16 contra el Aston Villa a principios de este mes. EFE

