26 de noviembre de 2025 - 16:11

Arsenal, con debutante de 13 años en la Youth League

Luiz Muñoz, joven promesa del Arsenal inglés, de 13 años.
El Arsenal hizo debutar este miércoles a un chico de 13 años, Luiz Muñoz, en la Youth League, una competición anual de fútbol juvenil Sub 19 organizada por la UEFA.

Luis Muñoz, internacional con Inglaterra Sub 15, se convirtió en el futbolista más joven en jugar en esta competición europea a sus 13 años, 11 meses y 15 días al salir desde el banquillo en la victoria de los ‘Gunners’ contra el Bayern de Múnich por 4-2.

Muñoz ha batido el récord que tenía Liam Payas, del Lincoln Red Imps, que jugó con catorce años, tres meses y un día en septiembre de 2024.

Luiz Muñoz ya ha jugado para el Arsenal Sub 16 esta temporada y formó parte del equipo que ganó la Premier League Sub 16 contra el Aston Villa a principios de este mes. EFE

