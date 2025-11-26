Austria y Portugal refuerzan el poderío europeo y buscan su primer Mundial

A pesar de que Alemania se convirtió en el último campeón del torneo, celebrado en Indonesia en 2023, de las 19 ediciones celebradas, solo hay cinco copas para equipos europeos en el palmarés del Mundial sub-17.

Desde la primera edición en 1985, solo 10 países han ganado el torneo, con África y América como continentes dominantes: Nigeria (1985, 1993, 2007, 2013 y 2015); Brasil (1997, 1999, 2003 y 2019); Ghana (1991, 1995); México (2005, 2011); Alemania (2023); Francia (2001); Unión Soviética (1987); Arabia Saudí (1989); Suiza (2009) e Inglaterra (2017).

Así, Austria llega a la final como la mejor defensa de todo el campeonato, con su sólo gol en contra en siete partidos. El bloque entrenado por Hermann Stadler se clasificó como líder del grupo L y acabó con las aspiraciones de Túnez en dieciseisavos, Inglaterra en octavos, Japón en cuartos e Italia en semifinales.

Un nombre destaca por encima del resto, Johannes Moser, hombre de las semifinales ante la 'Azurra' con un doblete. El extremo izquierdo que actualmente juega en el Liefering, filial del Salzburgo que compite en la Segunda división de Austria, es el máximo goleador del Mundial con ocho tantos y su nombre empieza a ser vinculado a grandes equipos del continente como el Bayern de Múnich.

Por su parte, Portugal necesitó acudir a la tanda de penaltis para doblegar a Brasil en semifinales, en un torneo en el que accedió como segundo del Grupo B por detrás de Japón. Durante el camino, el conjunto luso venció también a Argentina, México y Suiza en dieciseisavos, octavos y cuartos, respectivamente, antes del previo paso a la final ante la 'Canarinha'.

Los pupilos de José Lima destacan por su juego coral y de posesión, en una balanceada mezcla de físico y técnica. El delantero Anisio Cabral, segundo máximo artillero del torneo con seis tantos, los centrocampistas del Oporto, Mateus Mide y Duarte Cunha, éste último duda para la final, o el lateral izquierdo José Neto, son algunos de los nombres propios de Portugal en esta edición.

En la lucha por el bronce, Brasil e Italia disputarán la final de consolación después de haber realizado un gran torneo, en el que también destacó el delantero Dell, conocido en su país como el 'Haaland do Sertão' (El Haaland del Desierto), autor de cinco goles.

Austria: Posch; Feldinger, Savic, Pokorny, Hofmann; Markovic, Weinhandl, Werner, Deshihsku, Moser; Jozepovic.

Portugal: Cunha; Banjaqui, Chelmik, Furtado, Neto; Quintas, Lima, Manuel, Mide, Duarte Cunha*; Anisio Cabral.

Campo: Khalifa International Stadium (Al Rayyan).