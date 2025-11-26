Biografía de Bebeto, “más allá del futbolista”

La presentación tuvo lugar este miércoles dentro del estadio de Riazor, el templo que disfrutó durante cuatro temporadas del futbolista brasileño y a donde han acudido unas 200 personas del mundo empresarial, político y deportivo de Galicia (noroeste de España).

El campeón mundial con Brasil en 1994 confesó, visiblemente emocionado, que siente “mucha emoción” de estar en su “segunda casa” y presentar un libro en el que lo cuenta “todo”.

“Es un placer estar aquí. No podría ser otra persona la que escribiese este libro. Aquí está toda mi historia, con calma voy a mirar las fotos con esa gente que formó parte de esto. Estoy muy agradecido” , expresó, y celebró que el Deportivo sea ahora líder de Segunda División, en camino a Primera, “de donde nunca debió salir”.

Bebeto, que recordó a Arsenio Iglesias, aseguró que el club blanquiazul tiene “un gran estadio y una gran afición”, una ciudad que va a disfrutar “del Mundial 2030”.

Centeno recordó que su relación con Bebeto comenzó “hace mucho tiempo” , cuando el periodista apenas tenía 20 años, y no fue hasta hace dos años cuando, animado por la familia del exfutbolista, decidió escribir esta biografía.

“Se desnuda totalmente” , ha avanzado Centeno sobre un libro editado por la Asociación Galega de Xornalistas do Deporte. El periodista decidió poner de título ‘El hombre que acunó el gol’ no sólo por su calidad con el balón en el campo y sus gestos al celebrar los goles sino también “porque va más allá del futbolista”, ya que, según dijo, no habla “sólo del deportista”.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que es quien firma el prólogo, reconoció que Bebeto “fue un símbolo y con él Riazor se convirtió en nuestro Maracaná”. “Nos hiciste soñar”, dijo.

La biografía autorizada, con epílogo de Mauro Silva, otro astro deportivista, cuenta con testimonios de Romário, Zico, Dunga, Fran o Donato. Bebeto continuará durante unos días por A Coruña, donde este viernes se encargará de encender el alumbrado navideño desde la plaza de María Pita. EFE